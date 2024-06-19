Актер из «Диверсантов» госпитализирован с ботулизмом

Российский актер Алексей Бардуков был госпитализирован с ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Кадр из фильма "Диверсант"

Уточняется, что в данный момент актер находится в одной из московских больниц. Врачи оценивают состояние Бардукова как средней тяжести, актер уже перенес несколько процедур. Ближайшие несколько дней он проведет в стационаре.

По имеющейся информации, актер почувствовал недомогание после того, как съел готовую еду. После этого Бардуков вызвал врачей.

39-летний Бардуков является актером театра, кино и дубляжа. Российскому зрителю он наиболее известен по ролям в сериале «Диверсант», боевике «Мираж» и фильме «На игре».

Минздрав назвал симптомы ботулизма

Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма из-за некачественной еды. По факту отравления была создана следственно-оперативная группа.