Легенда русского рока Владимир Кузьмин с большим летним концертом

Владимир Кузьмин сыграет большой летний концерт на исторической открытой сцене Зеленого театра ВДНХ 4 июля.

© Ирина Воителева

По многочисленным просьбам поклонников в этот вечер музыкант представит программу «Лучшие песни и все Хиты!» из уже полюбившихся всем песен. Артист приглашает провести летний вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые композиции, которые уже давно стали народными.

Владимир Кузьмин - народный артист России, легенда русской рок-музыки не сбавляет оборотов. Количество альбомов в его необъятной дискографии уверенно приближается к четвертому десятку. К своим достижениям музыкант относится с известной степенью скромности и самоиронии, предпочитая удивлять публику не словом, а делом. На большом сольном концерте в Зеленом Театре ВДНХ будут представлены лучшие лирические и танцевальные хиты всех периодов творчества.

Концерт Владимира Кузьмина без сомнения будет интересен людям разных поколений и музыкальных вкусов – ведь этот артист знает секрет, как более 40 лет оставаться популярным у тех, кто слушал его еще в 80-е, и у детей тех, кто слушал его в 80-е.

В теплый летний день Владимир Кузьмин сделает все, чтобы каждый зритель смог окунуться в романтическую атмосферу и потанцевать под любимый рок-н-ролл. Пленительные мелодии затронут души поклонников Народного Артиста, который продолжает оставаться современным и радовать рождением новых песен!