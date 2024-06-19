Синоптик предупредил о смерче в Подмосковье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московской области о надвигающихся на регион смерчах. Об этом сообщает агентство «Москва».

Такие погодные явления могут произойти в четверг, 20 июня. По данным синоптика, уже в пятницу, 21 июня, погода придет в норму.

«Шапки грозовых облаков будут уходить в нижнюю стратосферу, достигая высоты 11–12 километров. Значит, дождь стеной будет сопровождаться активной грозовой деятельностью, градом диаметром 1–4 миллиметров и шкваловым воротом с порывами ветра до штормовых 17–22 метров в секунду, что приведет к падению деревьев и повреждению кровли крыш. На юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей», – объяснил Тишковец.



Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам паузу в дождях. В середине недели — в среду, 19 июня — в Москве ожидается солнечная погода без осадков, заявил синоптик. Он добавил, что 20 июня ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. В заключение он также спрогнозировал похолодание.