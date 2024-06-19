Пермяк пытался установить камеру для слежки за соседями и пошел под суд

Мужчина из Перми попался на том, что устанавливал камеру в подъезде для слежки за соседями. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Пермского края.

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Инцидент произошел в доме на улице Подлесной. Местные жители поинтересовались, зачем россиянин устанавливает камеру, однако спустя несколько минут дебошир напал на мужчину. Позже недовольный устройством россиянин получил травмы и решил обратиться в суд.

«Ранее ответчик уже визуально отслеживал перемещения соседа, преследовал его, оказывая психологическое давление, а также высказывал негативную информацию о гражданине», – сообщается в публикации.



В суде выяснилось, что вопрос установки камеры с жильцами не обсуждался. Так как до этого мужчина уже вызывал вопросы своим поведением, истец предположил, что устройство должно было собирать информацию о передвижениях его семьи, чтобы позже публиковать их в интернете.

Суд обязал ответчика демонтировать камеру и выплатить 30 тысяч рублей истцу. При этом добровольно эти деньги он отдавать не хотел. Деньги семья получила только после мер принудительного исполнения.