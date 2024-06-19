Стал известен победитель 24-го сезона «Новой Битвы экстрасенсов»

Победителем 24-го сезона шоу «Новая Битва экстрасенсов» стал Артем Краснов. Об этом стало известно в среду, 19 июня.

© Вечерняя Москва

Второе место на шоу занял Максим Левин, который уже участвовал в одном из предыдущих сезонов проекта. Многие телезрители пророчили победу именно ему. Третье место досталось Лизе Петровой, четвертое — Александру Сакову.

Поддержать финалистов пришел победитель 23-го сезона шоу Олег Шепс.

Ранее Артем Краснов откровенно рассказал, как он понял, что является представителем вампиров. Он изначально всегда чувствовал в себе тягу к мистике, а также прошел множество традиций, прежде чем открыл для себя вампиризм. Позднее маг раскрыл природу своего вампиризма.

Финалист Максим Левин тоже удивил зрителей своей биографией. После «Битвы экстрасенсов» он хотел принять участие в битве сильнейших, однако не смог подать заявку — в 2021 году он оказался за решеткой. В одном из интервью Левин признался, что менял фото в паспортах и оформлял на поддельные документы кредиты. В один момент экстрасенс попался с поличным.