В одном из лесов недалеко от Казани нашли свалку коробок с татарским национальным блюдом — баурсаком. Внимание на ситуацию в Татарстане обратила пресс-служба местной Минэкологии.

Жалоба на необычную свалку от местных жителей поступила экологам во вторник, 18 июня. На записи, сделанной инспектором центрального управления ведомства Анной Салаховой, видна гора пластиковых коробок с баурсаком, а также пластиковые ведра, бутылки и прочие отходы.

«Нарушение установлено! Готовим документы, но, самое главное, будем сейчас требовать оперативного устранения этой незаконной свалки!» — сказано в сообщении пресс-службы. В министерстве также поблагодарили активных жителей Татарстана за помощь в работе и заботу о природе. По информации «Татар-информ», к позднему вечеру того же дня незаконную свалку полностью убрали.

Двумя днями ранее жители Новосибирска пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама.