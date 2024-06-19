В библиотеках хотят запретить книги иноагентов

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регулирующий доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщает ТАСС.

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Документ на рассмотрение Госдумы внесли члены комитета 26 марта 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О библиотечном деле». Поправки позволят Минкультуры РФ устанавливать правила размещения в библиотеках произведений, авторами которых являются лица, включенные в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов. Также ведомство будет определять порядок формирования списка таких книг и документов и информировать о них библиотеки.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются книги иноагентов. Это делает известнее авторов, деятельность которых направлена против безопасности РФ, а потому доступ к их произведениям следует ограничить.

Также законопроект предлагает наделить Минкультуры полномочиями на определение порядка доступа к фондам библиотек в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые формировались до вхождения регионов в состав России. Авторы документа отмечают, что за годы нахождения в составе Украины библиотеки были укомплектованы литературой антироссийского характера.