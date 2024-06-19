В России предложили создать электросамокатную полицию

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой создать в России электросамокатную полицию. Соответствующее обращение депутат от партии «Новые люди» направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву, пишет РИА Новости.

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«В случае одобрения прошу поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России», - говорится в письме.



По мнению парламентария, такое специализированное подразделение МВД должно контролировать электросамокатчиков и штрафовать их за опасное вождение, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения и беспорядочную парковку, пишет РБК.

В прошлом году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. В МВД обратили внимание на то, что в основном участниками аварий становилась молодежь: 42% пострадавших - это люди в возрасте до 20 лет.

В рамках пакета мер по сокращению аварийности в Госдуму были внесены поправки к КоАП, ужесточающие ответственность для водителей самокатов. В частности, за пьяное вождение максимальный штраф составит 30 тыс. рублей. Также парламентарии предложили ввести санкции за вождение СИМ с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — устройства hands-free, по аналогии с автомобилистами.