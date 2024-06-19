В России предложили запретить водить авто людям старше 70 лет

В России предлагают запретить водить автомобиль людям старше 70 лет. Как сообщает Shot, с инициативой установить верхний возрастной порог в МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России».

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В обращении отмечается, что с возрастом у людей зачастую ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция — все это приводит к повышенной опасности на дороге. Активисты предложили ведомству совместно разработать законопроект, вводящий верхнюю границу возраста для выдачи прав. Также предлагается организовать внеочередные и более строгие медицинские осмотры.

«В случае успешного прохождения медицинской комиссии, водителям старше определённого возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например, на пять лет и менее», — добавили «Ветераны России».



Напомним, что сейчас в России нет верхней планки по возрасту для получения прав — влияют на это лишь ограничения по здоровью. Водители обязаны проходить медицинскую комиссию каждые 10 лет, подтверждая свою возможность управления транспортным средством.

Ранее схожую инициативу выдвигали в Заксобрании Санкт-Петербурга. Предлагалось сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет с 10 до 5 лет, установив дополнительные меры контроля за их здоровьем, в том числе исследование организма на реакцию и устойчивость к стрессу.