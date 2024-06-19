Десятки тысяч иностранцев выслали из России

Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала 2024 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, этот показатель почти в два раза превосходит результаты годичной давности.

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», — заявила Волк.



Подводя итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», которая длилась в течение недели, она подчеркнула, что полицейские предотвратили более 50 тысяч нарушений в области миграции. За этот период выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около девяти тысяч иностранных граждан, добавила Волк.

Кроме того, в ходе операции были выявлены и привлечены к ответственности более шести тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Волк также отметила, что запрет на въезд в страну получили 11 тысяч иностранных подданных.

Ранее Госдума в первом чтении приняла группу законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции. Предложения предлагают внести изменения в несколько федеральных законов о миграции, а также в Кодекс об административных правонарушениях.