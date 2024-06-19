Продлены выплаты многодетным на погашение ипотеки

Сразу два важных закона, касающихся ипотеки, были подписаны президентом Владимиром Путиным в середине июня. Первый документ - о продлении выплат многодетным на погашение ипотеки. Согласно второму, заемщики смогут без посредников и на выгодных условиях продавать недвижимость, под которую взят кредит.

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В России продлили выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Российские семьи, которые до конца 2030 года станут многодетными, смогут до июля 2031-го получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных займов. Программа, которая должна была завершиться в июле этого года, продлевается на семь лет. Дополнительные бюджетные расходы до 2030 года составят 647,59 млрд рублей, в том числе в 2024-м - 47,8 млрд рублей. Эту выплату нельзя будет использовать на приобретение жилого помещения, признанного непригодным для проживания. Кроме того, уполномоченные небанковские организации из перечня ДОМ.РФ лишатся права выдавать ипотечные займы, так как они неподконтрольны Центробанку и с их стороны встречаются многочисленные недобросовестные практики. Как пояснила "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, эта мера поддержки очень востребована: с начала работы программы ею воспользовались около 700 тысяч семей, в том числе за прошлый год - 200,5 тысячи. Карелова также напомнила, что сейчас у семей с детьми есть несколько возможностей решить квартирный вопрос. Например, по программе "Семейная ипотека", в которую включены семьи, где есть двое и больше детей, можно получить ипотечный кредит по сниженной при участии государства ставке.

Согласно второму новому закону, гражданин (физлицо) может реализовать заложенное им имущество по договору об ипотеке в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности. Как рассказал "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, самостоятельно продать "ипотечные" квадратные метры сейчас непросто - в ряде ситуаций это можно сделать исключительно через публичные торги или аукцион. Нередко при этом квартиры уходят по невыгодной для владельца стоимости, уточнил депутат. Новый закон как раз четко прописывает право залогодателя самостоятельно продавать заложенное имущество.

"В частности, заемщик сможет инициировать самостоятельную продажу ипотечной квартиры не только после возникновения просрочки по платежам, но и вообще в любой момент", - пояснил Кошелев.



То есть гражданин сможет это сделать при любом изменении планов и жизненных обстоятельств.

"Единственное важное условие - на квартиру еще не должно быть наложено взыскание", - уточнил депутат.



Для этого, согласно его пояснению, гражданин будет подписывать специальное заявление с обязательством полностью погасить долг перед банком за счет вырученных от продажи средств, а не направлять их на другие цели, например на предпринимательскую деятельность.