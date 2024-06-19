В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Об этом сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

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Подписку можно оплачивать в том числе с помощью новой внутренней валюты мессенджера — «звезд» (Telegram Stars). Портал «Код Дурова» уточнил, что подписка на бот для мужчин — платная, для женщин — бесплатная. Ее цена — 5 700 рублей или 2500 Stars.

Чтобы пользоваться сервисом, необходимо пройти регистрацию через Telegram-бота, добавив свое имя, дату рождения, увлечения и прикрепив три фотографии. После этого анкета отправляется на проверку.

4 июня создатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере планируется запустить «что-то еще более масштабное».

Недавно в Telegram были внедрены новые функции, включая возможность отправки анимированных сообщений, добавление подписей к фотографиям и видео, использование глобальных хештегов для поиска сообщений в публичных чатах, а также скрытие отрывков текста с помощью сворачиваемых цитат.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.