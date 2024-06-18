В США на побережье выбросило гигантскую рыбу

Гигантскую рыбу-луну выбросило на берег пляжа Геархарт в американском штате Орегон, передает Live Science. По информации журналистов, ее размеры достигали двух метров, что может оказаться рекордом среди когда-либо найденных представителей этого вида.

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Необычная находка является одной из крупнейших костных рыб в мире и редко встречается в Северном полушарии, отметили в издании. Посетители пляжа указали на ее огромные плавники и выпуклые глаза.

Ранее газета Sarajevo Times писала, что на побережье Адриатического моря обнаружили трех мертвых сельдяных королей — гигантских рыб, которых некоторые народы считают предвестниками катастрофы. Четвертая рыба оказалась живой. Как указали представители Института океанографии и рыбного промысла Хорватии, встречи с сельдяным королем происходят нечасто.

Кроме того, жители Санкт-Петербурга стали чаще замечать мертвых нерп на берегах Финского залива. Основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская указала, что подобное наблюдается каждый год. Погибших за зиму животных выбрасывает на сушу из-за таяния льдов и сильного шторма. Инциденты совпадают с районами установки сетей, констатировала она.