ФСИН: в «Бутырке» количество подследственных не превышает лимита

В СИЗО-2 ГУФСИН России по Москве («Бутырка») содержится следственно-арестованных меньше, чем лимит наполнения изолятора. Об этом журналистам сообщил начальник ГУФСИН России по Москве Сергей Мороз.

«В изоляторе на данный момент нет перелимита», – сказал Мороз.



В «Бутырке» Сергей Мороз совместно с руководством изолятора показали сборное отделение и специальный автотранспорт в рамках межрегиональной конференции при уполномоченном по правам человека по Москве Татьяны Потяевой, посвященной трансформации принудительного содержания и картине будущего прав человека в условиях изоляции.