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NWS: Аномальный тепловой купол принесет сильную жару в июне по всей Земле

В текущем июне на Землей нависнет тепловой купол, похожий на духовку, который принесет сильную жару для более чем 260 миллионов жителей планеты. Об этом сообщили Национальной метеорологической службе США (NWS).

Аномальный тепловой купол принесет сильную жару по всей Земле
© Вечерняя Москва
— Продолжительность этой аномальной жары является заметной и, возможно, самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых регионах. Средний Запад и северо-восток могут пережить самую продолжительную за последние десятилетия волну жары,— говорится в сообщении.

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По прогнозу синоптиков, в сторону Новой Англии движется тепловой купол, который принесет с собой до 41 градуса жары. По своему воздействию явление похоже на духовой шкаф. В этот период атмосферные системы высокого давления будут задерживать под собой теплый воздух, в результате чего он не сможет остыть даже ночью, передает официальный сайт NWS.

Нутрициолог Анастасия Тарасова рассказала, как во время жары правильно пить воду. Специалист пояснила, что в жаркий период не стоит компенсировать жидкость другими напитками. В нее также не следует добавлять дополнительные продукты. Например, фрукты или подсластители. Это, по мнению нутрициолога, лишь нагружает пищеварение.

Общество
Анастасия Тарасова