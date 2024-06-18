Аномальный тепловой купол принесет сильную жару по всей Земле

В текущем июне на Землей нависнет тепловой купол, похожий на духовку, который принесет сильную жару для более чем 260 миллионов жителей планеты. Об этом сообщили Национальной метеорологической службе США (NWS).

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— Продолжительность этой аномальной жары является заметной и, возможно, самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых регионах. Средний Запад и северо-восток могут пережить самую продолжительную за последние десятилетия волну жары,— говорится в сообщении.



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По прогнозу синоптиков, в сторону Новой Англии движется тепловой купол, который принесет с собой до 41 градуса жары. По своему воздействию явление похоже на духовой шкаф. В этот период атмосферные системы высокого давления будут задерживать под собой теплый воздух, в результате чего он не сможет остыть даже ночью, передает официальный сайт NWS.

Нутрициолог Анастасия Тарасова рассказала, как во время жары правильно пить воду. Специалист пояснила, что в жаркий период не стоит компенсировать жидкость другими напитками. В нее также не следует добавлять дополнительные продукты. Например, фрукты или подсластители. Это, по мнению нутрициолога, лишь нагружает пищеварение.