Отток миллионеров из России в 2024 году снизится вдвое

Россия вошла в мировой топ-5 по оттоку богатых граждан, при этом ожидается, что в 2024 году страну покинет тысяча миллионеров, что вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Henley & Partners.

Уточняется, что первое место в мире по оттоку миллионеров занял Китай. По прогнозам, представленным в докладе, в 2024 году из страны уедет более 15 тысяч миллионеров. На втором месте по данному показателю расположилась Великобритания, затем Индия и Южная Корея. Россия замыкает пятерку лидеров. Эксперты объясняют миграцию миллионеров ростом политической нестабильности в конкретной стране.

Среди государств, в которые чаще всего приезжают наиболее богатые люди — ОАЭ, США, Сингапур, Канада и Австралия.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года в России проживало 68 тысяч долларовых миллионеров и еще 43 долларовых миллиардера. Это позволило стране занять пятое место в рейтинге долларовых миллионеров государств БРИКС, передает «Радиоточка НСН».