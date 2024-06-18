В России впервые после распада СССР загнездились розовые фламинго

Розовые фламинго впервые после распада Советского Союза загнездились в России на территории Республики Крым, рассказал ТАСС орнитолог, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов.

По словам орнитолога, розовые фламинго обычно не задерживаются на территории полуострова, используя Крым как место отдыха во время перелета. В 2024 году колония из 250 фламинго загнездилась в районе залива Сиваш, птицы отложили яйца, часть птенцов - порядка 60 особей - уже вылупились.

"Сейчас как раз период, который нужно пережить, чтобы птенцы поднялись. Более того, это первый случай гнездования в России, потому что раньше, когда был Советский Союз, такие участки гнездования фламинго были, но после распада союза их не осталось. Сейчас мы наблюдаем первый случай", - сказал Прокопов.



По словам ученого, в последние годы присутствие фламинго на Крымском полуострове участилось. Если раньше они ненадолго появлялись одиночками или небольшими группами по 10-25 птиц, то в последние годы стаи увеличились, они стали совершать и летнюю кочевку. Как рассказал орнитолог, раньше птицы пытались остановиться на полуострове, но фактор беспокойства был слишком высокий, что не позволяло гнездится. В частности, на Сиваше было много колоний чайковых, крачек, бакланов, но в последние годы их не было из-за постоянно курсировавших вертолетов. Птицам также мешали добыча мотыля и виндсерфинг.

Кроме того, по словам Прокопова, формирование кормовой базы на Сиваше происходило только в последнее время.