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В России впервые после распада СССР загнездились розовые фламинго

Розовые фламинго впервые после распада Советского Союза загнездились в России на территории Республики Крым, рассказал ТАСС орнитолог, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов.

В России впервые после распада СССР загнездились розовые фламинго
© ТАСС

По словам орнитолога, розовые фламинго обычно не задерживаются на территории полуострова, используя Крым как место отдыха во время перелета. В 2024 году колония из 250 фламинго загнездилась в районе залива Сиваш, птицы отложили яйца, часть птенцов - порядка 60 особей - уже вылупились.

"Сейчас как раз период, который нужно пережить, чтобы птенцы поднялись. Более того, это первый случай гнездования в России, потому что раньше, когда был Советский Союз, такие участки гнездования фламинго были, но после распада союза их не осталось. Сейчас мы наблюдаем первый случай", - сказал Прокопов.

По словам ученого, в последние годы присутствие фламинго на Крымском полуострове участилось. Если раньше они ненадолго появлялись одиночками или небольшими группами по 10-25 птиц, то в последние годы стаи увеличились, они стали совершать и летнюю кочевку. Как рассказал орнитолог, раньше птицы пытались остановиться на полуострове, но фактор беспокойства был слишком высокий, что не позволяло гнездится. В частности, на Сиваше было много колоний чайковых, крачек, бакланов, но в последние годы их не было из-за постоянно курсировавших вертолетов. Птицам также мешали добыча мотыля и виндсерфинг.

Кроме того, по словам Прокопова, формирование кормовой базы на Сиваше происходило только в последнее время.

"После перекрытия Северо-Крымского канала соленость Сиваша начала расти, что повысило численность артемии", - пояснил орнитолог.
Общество