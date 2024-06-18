Минздрав назвал симптомы ботулизма

Минздрав на фоне массовых отравлений назвал симптомы ботулизма. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве указали, что ботулизм является острым инфекционным заболеванием, которое возникает от яда, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Она вызывает поражение нервной системы и приводит к парезам и параличам. Чаще всего источником заражения становятся консервы, соленая или копченая рыба, мясо.

На начальном этапе ботулизм протекает как кишечная инфекция, но затем возможны двоение в глазах, нарушение глотания и речи, мышечная слабость и двустороннее опущение век. Самым опасным симптомом заболевания является нарушение дыхания.

Напомним, что случаи подозрения на ботулизм на данный момент зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казане.