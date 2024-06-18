Вспышку ботулизма в России назвали крупнейшей в истории

Вспышка ботулизма в России является крупнейшей в истории, считает доктор медицинских наук Владимир Никифоров. Его слова приводит Telegram-канал RT.

По состоянию на 18 июня в четырех регионах России выявлено 169 случаев ботулизма.

Никифоров назвал вспышку заболевания беспрецедентной. Ученый рассказал, что он «всю литературу перерыл» и не нашел упоминаний о таком единовременном числе зафиксированных случаев.

«Обычно это были семейные вспышки: сами законсервировали, сами поели — ну пять человек, ну десять», — пояснил он.



Подтвержденные случаи ботулизма были выявлены в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. Причиной отравления десятков россиян стала консервированная фасоль, которая входила в состав салата.

Позже были опубликованы кадры с места хранения фасоли. На кадрах видно, что сырье хранится в незапечатанных мешках в тех же помещениях, где обедают работники предприятия. Другие продукты хранятся в бочках на открытом воздухе, в которые попадает дождевая вода.