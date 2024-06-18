Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, приведшей к развитию ботулизма у жителей ряда регионов РФ, деятельность этих организаций приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота", - говорится в сообщении пресс-службы.



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В ведомстве добавили, что изъяли более 172 тонн продукции.