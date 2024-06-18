Названа причина отмены спектакля Хаматовой в Риге

Актриса Яна Поплавская прокомментировала отмену спектакля режиссёра Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего». По ее словам, предатели-русофобы нигде не станут своими, пишет «Абзац».

Премьера постановки с Чулпан Хаматовой в главной роли должна была состояться в сентябре. Актеры планировали показать зрителям историю о сбежавших за границу российских артистах, поддерживающих Украину и пытающихся найти своё место на чужбине.

Вместе с тем, руководство Латвийского национального театра заявило во вторник, 18 июня, что не собирается показывать спектакли на русском языке.

«Это смешно: уехавшие деятели страдают от того, что говорят на русском языке, а говорить ни на каком другом они не могут», — отметила Поплавская.



Общественный деятель пояснила, что проблема не в том, что релоканты покинули Россию, а в том, что «они занимаются обгаживанием родной страны», желают получить деньги за свои слова, за предательство, а цена ему всегда — 30 сребреников.

Сторона, на которую перебегают предатели, никогда не уважает их, не выполняет данные обещания, подчеркнула актриса. Она уточнила, таких людей нигде не любят, отовсюду прогоняют.

По ее словам, Хаматова постоянно жалуется на жизнь не потому, что сожалеет о своем выборе, а в силу того, что «цена предательства оказалась низкой».