В ФМБА рассказали о переподчинении агентства президенту РФ

Переподчинение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) российскому президенту произошло из-за того, что агентство занимается разработкой технологий двойного назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

Она напомнила, что Владимир Путин подписал указ о переподчинении ФМБА от правительства президенту, наряду с Минобороны, МИД, Минюстом, МВД, ФСБ и ФСО.

"Понятно, почему это происходит, потому что многие технологии, которые мы с вами разрабатываем, которыми занимаемся, – это технологии двойного назначения, в том числе нейротехнологии, которые разрабатываются в этом центре", – подчеркнула руководитель агентства.



17 июня Путин переподчинил ФМБА себе, ранее оно относилось к ведомствам, которыми руководит правительство России. До декабря 2020 года агентство находилось в ведении Минздрава РФ.

Ранее Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. Теперь в составе появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, национальной морской политики, формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере и в сфере ОПК.