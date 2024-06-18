«Три рояля под открытым небом». Bel Suono выступят в "Зеленом театре"

10 июля 2024 года Трио пианистов-виртуозов Bel Suono представит специальную программу «Три рояля под открытым небом» в Зеленом театре ВДНХ.

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Инструментальная музыка высшей пробы на сцене легендарного архитектурного ансамбля ВДНХ. Театр под открытым небом, утопающий в зелени парка Москвы — что может быть лучше теплым летним вечером? Bel Suono способны раскачать любой зал и, уверены, этот концерт не будет исключением! Он начнётся в естественном освещении и романтичной атмосфере вечереющего живописного уголка Москвы и продолжится в сопровождении необыкновенного светового шоу, которое под чарующие звуки роялей создаст на пару часов в Зеленом театре ВДНХ параллельную реальность, путешествие, которое вы запомните навсегда.

«В каждом человеке Музыка, мы поможем вам её услышать!» - таков девиз Bel Suono. И это не пустые слова, ведь этим универсальным музыкантам подвластно всё! За каких-то пять минут они способны сыграть, например, все самые известные «Вальсы советских композиторов» Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича и Георгия Свиридова. А как вам идея композиции «Полонез с Элизой», о составных частях которой вы легко догадаетесь сами? Кроме того, в репертуаре Bel Suono есть самобытная трактовка «The World We Knew» Фрэнка Синатры, «Caravan» Дюка Эллингтона и авторские композиции солистов коллектива, среди которых ожидаются Премьеры!

На концерте в Зеленом театре ВДНХ музыканты обещают воодушевляющую и жизнерадостную программу с множеством неожиданных поворотов. По традиции, в первом отделении главный акцент будет сделан на классику, а во втором - музыканты исполнят всё самое любимое и популярное у зрителей - Вивальди, Калинка и многое другое… Напомним, что все без исключения композиции звучат в уникальном переложении и авторской обработке Bel Suono.

Трио пианистов-виртуозов выступят в сопровождении своего бессменного бэнда и струнного квартета.

Солисты Bel Suono Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин – три невероятно артистичных и по-настоящему харизматичных виртуоза, выпускники Московской консерватории и аспирантуры. Помимо классики, они с удовольствием слушают хиты мирового рока и продвинутую электронику. А это значит, что ингредиенты их весьма насыщенного музыкального коктейля окажутся по вкусу абсолютно всем!

Продюсер и создатель Bel Suono - Лейла Фаттахова. Билеты можно приобрести на официальном сайте.