После рейда в Подмосковье из России выдворят 1,5 тысячи мигрантов

Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из России по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024», который состоялся в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Операция проходила с 3 по 9 июня. За это время удалось пресечь более 5,3 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, а судебные органы вынесли свыше 1,5 тысяч постановлений об административном выдворении нарушителей за пределы РФ. Кроме того, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

Отмечается, что еще свыше 3,2 тысяч протоколов составили за нарушение режима пребывания в РФ. Еще 800 административных протоколов оформили по факту незаконного осуществления трудовой деятельности. В отношении работодателей, которые незаконно привлекали иностранцев к работе, составлено свыше 500 протоколов.

В России захотели ограничить найм на работу мигрантов после теракта в «Крокусе»

Общая сумма наложенных штрафов за нарушения составила 19,5 млн рублей. Из них удалось взыскать уже более 13 млн рублей.