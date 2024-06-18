Российский певец Родион Газманов поздравил со столетним юбилеем Дивизию имени Дзержинского. Об этом во вторник, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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— Россия — лучшая страна в мире, нет ни одного государства, которое могло бы сравниться с ней. Родина у нас одна — это наша любимая Россия, — заявил Газманов.



Во время мероприятия музыкант исполнил свою новую песню «Россия». Патриотический хит вызвал положительные реакции зрителей. Помимо этого, на концерте выступили многие звезды российской эстрады, среди которых: Стас Михайлов, группа «На-На» и Анна Семенович. Посмотреть на выступления артистов пришли свыше трех тысяч военнослужащих и их семьи. На данный момент бойцы этого подразделения защищают родину на спецоперации. За это время военные получили порядка 1,5 тысячи наград, в том числе две золотые звезды «Герой России».

7 июня в преддверии празднования Дня России, столичные активисты «Молодой Гвардии» отправили более трех тонн гумпомощи жителям Белгорода. В сборе для белгородцев приняли участие депутаты Государственной думы, добровольцы благотворительного фонда «Ратибор», студенты столичных вузов и остальные неравнодушные жители Москвы. Подробнее о благотворительности и помощи военным — в материале «Вечерней Москвы».