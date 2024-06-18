Мужчина отсудил крупную сумму у «Вкусно – и точка»

Московский государственный суд взыскал с «Вкусно – и точка» более 900 тысяч рублей в пользу мужчины, который поскользнулся на мокром полу в ресторане сети и сломал руку. Об этом стало известно во вторник, 18 июня.

Мужчина подал иск на компанию в Перовский районный суд Москвы, заявление отклонили, но в ходе апелляции суд вынес новое решение.

— Решение Перовского районного суда Москвы отменить, вынести по делу новое решение, которым требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Система ПБО» в пользу Овчинникова А.В. утраченный заработок в размере 329 тысяч рублей, расходы на лечение в размере 8 тысяч 511 рублей, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, штраф в размере 293 тысяч 774 рублей, судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 тысяч 500 рублей, — следует из текста постановления.



Помимо этого, суд взыскал с компании 6 тысяч 875 рублей в качестве государственной пошлины в бюджет столицы, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Жительница штата Коннектикут в Соединенных Штатах подала иск против сети быстрого питания Chopt из-за обнаруженной, по ее словам, части человеческого пальца в своем салате. Женщина утверждает, что этот палец принадлежал менеджеру заведения, который травмировался во время нарезки ингредиентов.