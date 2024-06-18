Россиянам предложили платить за мусор

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия» предложили радикально изменить принцип оплаты услуг по вывозу мусора, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу руководителя партии Сергея Миронова. С точки зрения парламентариев, в концепции раздельного сбора отходов и переработки вторсырья мусор является ценностью, потому что из него сделают новые вещи и прочие ресурсы (например, старые автомобильные покрышки можно переработать в резиновую крошку, которую используют как покрытие для спортивных и детских площадок). Поэтому не граждане должны оплачивать эту услугу, а региональные операторы должны платить людям за их отходы.

В крайнем случае услуга вывоза ТКО должна быть просто бесплатной. А наличие тарифов для населения за вывоз мусора – это, с точки зрения Сергея Миронова и «Справедливой России», есть оплата «обогащения мусорных монополистов» за счёт населения. Тарифу на коммунальную услугу растут, но за пять лет существования так называемой мусорной реформы, предполагавшей, что региональный оператор вложится в переработку ТБО и решит проблему свалок, ситуация с вывозом, хранением и утилизацией отходов в регионах становится только хуже.

Раздельный сбор мусора тоже реализуется с трудом. Во Владивостоке, например, жильцы постоянно жалуются, что контейнеры для отходов, предназначенных для раздельного сбора, переполняются и неделями не опорожняются, поэтому пакеты с подготовленными к переработке пластиковыми ёмкостями и металлическими банками отправляются в общую помойку – в специализированных контейнерах нет места.

Миронов отмечает, что тарифы за вывоз мусора оправданы, если мусор остаётся на полигонах: оператор и его подрядчики оказывают именно ту услугу, за которую народ платит. Но сейчас ожидается, что население получает комплекс «мусорных услуг» во главе с переработкой отходов. И вывоз мусора – лишь часть технологического процесса. Операторы получают прибыль за него, а дальнейшие действия (переработка, модернизация полигонов для неперерабатываемого) выполнять нет смысла.