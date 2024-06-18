В России оценили объем снятых с продаж из-за ЛГБТ* книг

Глава сети «Читай-город» - «Буквоед» Александр Брычкин назвал незначительной долю книг, снятых с продажи из-за мер против ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Об этом Брычкин рассказал РБК.

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Верховный суд РФ объявил «международное общественное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его в ноябре 2023 года. Как сообщал «Интерфакс», представители властей РФ подчеркивали, что это «не затрагивает право граждан на личную жизнь». Ограничения объяснили необходимостью соблюдать «запрет ЛГБТ-пропаганды*, рекламирования, формирования заинтересованности и вовлечения в ЛГБТ-движение*».

Как отмечает РБК, в апреле издательство АСТ остановило продажу двух романов по требованию прокуратуры. Прокуроры заявили, что в этих книгах идет речь о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений».

По словам Брычкина, в сети «Читай-город» не подсчитывали, сколько всего книг было снято с продажи. Он назвал их количество «ничтожно маленьким» на фоне размера каталога сети, включающего около 200 тысяч наименований. Брычкин считает, что с продажи могли снять «меньше пары десятков» произведений. Он рассказал, что часть расходов на возврат снятых с продажи книг ложатся на сеть и она не получает за это компенсаций.

«Мы выполняем требования действующего законодательства и идем навстречу нашим поставщикам, если они считают целесообразным снять с продажи тот или иной контент», - подчеркнул он.



* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.