ВОЗ сообщила о заражении COVID-19 почти 130 тыс. человек в мае

Почти 130 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией и почти 1,9 тыс. умерли от COVID-19 по всему миру с 29 апреля по 26 мая. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее информационному бюллетеню, в мире с 29 апреля по 26 мая были зарегистрированы 129 889 случаев заражения ковидом и 1 891 летальный исход. Это соответственно на 11% и 36% меньше, чем за предыдущие четыре недели. ВОЗ подчеркнула, что имеющиеся у нее данные не отражают в полной мере уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 ввиду снижения интенсивности тестирования и геномного секвенирования.

За четыре недели ВОЗ получила информацию о новых случаях заражения ковидом из 94 стран, а о случаях смерти - из 28. Из России поступили сведения о 45 662 заразившихся. Помимо РФ, в пятерку государств с наибольшим количеством новых случаев заболевания вошли Австралия (19 638), Новая Зеландия (13 245), Великобритания (10 540) и Таиланд (7 355). В США было зарегистрировано больше всего умерших за четыре недели - 1 319. Далее идут Россия (152), Новая Зеландия (62), Австралия (50) и Китай (49).

Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости в регионах. В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло на 43%, в Западно-Тихоокеанском регионе рост составил 14%. В то же время в Восточном Средиземноморье зарегистрировано снижение заболеваемости на 52%, в Африке - на 36%, в Европе - на 24%, Америке - на 23%.

Самым распространенным штаммом остается JN.1. Его присутствие выявлено в 132 странах. Вместе с тем специалисты отметили тенденцию к росту у штаммов KP.2 и KP.3, являющихся "потомками" JN.1. С 29 апреля по 26 мая в международную систему геномониторинга GISAID поступили сведения о 15 300 исследованиях по секвенированию генома коронавируса, тогда как за предыдущие два четырехнедельных периода - поступило существенно больше подобной информации: государства сообщили в GISAID о 18 312 и 24 317 исследованиях соответственно.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 2 июня 2024 года, в мире зарегистрировано 775 583 309 случаев заражения коронавирусом и 7 050 991 летальный исход.