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Продолжаются дискуссии по законопроекту о психологической помощи населению

Немногие законопроекты вызывают такие острые дискуссии и имеют такую долгую историю, как проект "О психологической помощи населению РФ". Первые его итерации обсуждались еще в 1993 году, но до принятия дело так и не дошло. Сейчас дорабатывается новый вариант, но в Госдуму он пока не внесен, сообщили "РГ" в Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Продолжаются дискуссии по законопроекту о психологической помощи населению
© Российская Газета

А нужен ли такой закон вообще? Большинство экспертов сходятся во мнении, что нужен, поскольку разных "специалистов", которые предлагают гражданам самые причудливые рекомендации, часто явно непрофессиональные, пруд пруди. А еще это "сравнительно честный" способ отъема денег у доверчивых граждан. Особенно любят давать советы по психологии блогеры.

Как говорит президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров, в 2022-2023 годах в РФ насчитывалось от 67 до 76 тысяч дипломированных психологов. К 2028 году их число в стране может достичь 150 тысяч. Частной практикой занимаются около 50 тысяч специалистов, к 2028 году их число может вырасти до 90 тыс. На всю страну это немного.

"Настоящих психологов у нас явный дефицит", - подчеркнул в интервью "РГ" декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. А вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отмечает, что и к качеству подготовки профессиональных психологов тоже есть много вопросов.

"Сегодня действует множество самых разных курсов, после которых люди выдают себя за специалистов в области психологии, не имея необходимой квалификации. Отсутствие специального правового регулирования в этой сфере сказывается в первую очередь на людях. Наш законопроект предлагает установить ее системное правовое регулирование, определив понятие психологической помощи, профессиональный статус тех, кто в ней участвует, единые требования к качеству и доступности психологической помощи", - объясняет Кузнецова.

Но профессиональное сообщество пока никак не может прийти к согласию по конкретным статьям разрабатываемого документа. Многие психологи ждут его с настороженностью.

Онлайн-школа психологических профессий "Психодемия" провела среди них опрос. Он показал, что более 43 процентов негативно относятся к появлению законопроекта. Еще 38,2 процента ухудшений для условий работы не ожидают, но все равно не согласны с основными положениями документа. Наибольшие опасения у респондентов вызывают два пункта: 90 процентов не хотят раскрывать конфиденциальные сведения по запросам органов дознания и следствия без решения суда, а 57,2 процента выступают против требования об обязательном наличии высшего психологического образования.

А декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова уверена, что закон нужен.

"Эксперты и законодатели не могут прийти к согласию. Причин для разногласий несколько. Но, похоже, главная - кого следует считать психологами, имеющими право осуществлять профессиональную деятельность. Может ли быть психологом тот, кто не имеет базового психологического образования? Таких специалистов сегодня немало. Например, педагоги, прошедшие переподготовку на педагога-психолога. Второй вопрос: сколько нужно учиться, чтобы стать психологом? Сегодня программы переподготовки начинаются от 250 часов и могут реализовываться в разных формах, в том числе очно-заочных, что, конечно, недостаточно для качественной подготовки специалиста", - рассуждает Кирсанова.

"Психологов", предлагающих гражданам самые причудливые рекомендации, часто явно непрофессиональные, у нас пруд пруди

"Обсуждался вариант введения особого квалификационного экзамена для всех, кто не имеет базового образования. Но, по понятным причинам, такая инициатива тоже не находит поддержки. Споры вызывает также вопрос о принадлежности психологов к профессиональной ассоциации. Они в нашей стране ведут разностороннюю деятельность, в том числе регулируя (более или менее активно) профессиональную деятельность своих членов. В них, как правило, действуют этические комитеты, рассматривающие сложные ситуации из практики. Оздоровление психологического сообщества, развитие института репутации, защита интересов как клиентов психолога, так и самого психолога - важные задачи таких сообществ. Однако есть практические психологи, не состоящие ни в одной профессиональной ассоциации. Но мне все же видится важным развитие профессиональных сообществ и членство в них", - говорит эксперт.

И добавляет: психологическая помощь востребована, но защитить тех, кто за ней обращается, - не менее важная задача.

Сможет ли профессиональное сообщество договориться и разработать законопроект, который устроил бы если не всех, то хотя бы большинство? Пока окончательного ответа на этот вопрос нет.

Точка зрения

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области:

- В РФ психологическая помощь не относится к лицензируемым видам деятельности. Излишняя зарегулированность этой сферы может быть расценена как чрезмерное давление на бизнес, ограничивающее профессиональную и предпринимательскую свободу. А это уже прямое нарушение Конституции. Но Конституция гарантирует гражданам-потребителям защиту их законных прав и интересов, касающихся жизни и здоровья. И есть множество случаев, когда клиенты пострадали от безграмотных действий доморощенных специалистов.

Однако значительная часть самостоятельно практикующих психологов действуют в области социальной психологии. По сути, работают "жилеткой", в которую можно поплакать. Именно они зачастую помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Насколько целесообразно требовать у них диплом о высшем профессиональном образовании?

Другое дело, что нужно разделить социальную и клиническую психологию. Последняя требует высшего образования, которое относится к категории медицинского. По этому основанию именно медицинскую психологию следует признать лицензируемым видом деятельности и прописать четкие лицензионные требования. А к социальной психологии предъявить рамочные требования, направленные на обеспечение безопасности потребителей.

В случае оказания услуг ненадлежащего качества на исполнителей в полной мере распространяются положения закона о защите прав потребителей. Если услуга откровенно опасна, то исполнителю согласно ст. 238 УК РФ грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Общество
Александр Хаминский
Виктор Макаров
Анна Кузнецова
МГУ
Госдума