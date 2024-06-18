Продолжаются дискуссии по законопроекту о психологической помощи населению

Немногие законопроекты вызывают такие острые дискуссии и имеют такую долгую историю, как проект "О психологической помощи населению РФ". Первые его итерации обсуждались еще в 1993 году, но до принятия дело так и не дошло. Сейчас дорабатывается новый вариант, но в Госдуму он пока не внесен, сообщили "РГ" в Комитете ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

А нужен ли такой закон вообще? Большинство экспертов сходятся во мнении, что нужен, поскольку разных "специалистов", которые предлагают гражданам самые причудливые рекомендации, часто явно непрофессиональные, пруд пруди. А еще это "сравнительно честный" способ отъема денег у доверчивых граждан. Особенно любят давать советы по психологии блогеры.

Как говорит президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров, в 2022-2023 годах в РФ насчитывалось от 67 до 76 тысяч дипломированных психологов. К 2028 году их число в стране может достичь 150 тысяч. Частной практикой занимаются около 50 тысяч специалистов, к 2028 году их число может вырасти до 90 тыс. На всю страну это немного.

"Настоящих психологов у нас явный дефицит", - подчеркнул в интервью "РГ" декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. А вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отмечает, что и к качеству подготовки профессиональных психологов тоже есть много вопросов.

"Сегодня действует множество самых разных курсов, после которых люди выдают себя за специалистов в области психологии, не имея необходимой квалификации. Отсутствие специального правового регулирования в этой сфере сказывается в первую очередь на людях. Наш законопроект предлагает установить ее системное правовое регулирование, определив понятие психологической помощи, профессиональный статус тех, кто в ней участвует, единые требования к качеству и доступности психологической помощи", - объясняет Кузнецова.

Но профессиональное сообщество пока никак не может прийти к согласию по конкретным статьям разрабатываемого документа. Многие психологи ждут его с настороженностью.

Онлайн-школа психологических профессий "Психодемия" провела среди них опрос. Он показал, что более 43 процентов негативно относятся к появлению законопроекта. Еще 38,2 процента ухудшений для условий работы не ожидают, но все равно не согласны с основными положениями документа. Наибольшие опасения у респондентов вызывают два пункта: 90 процентов не хотят раскрывать конфиденциальные сведения по запросам органов дознания и следствия без решения суда, а 57,2 процента выступают против требования об обязательном наличии высшего психологического образования.

А декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова уверена, что закон нужен.

"Эксперты и законодатели не могут прийти к согласию. Причин для разногласий несколько. Но, похоже, главная - кого следует считать психологами, имеющими право осуществлять профессиональную деятельность. Может ли быть психологом тот, кто не имеет базового психологического образования? Таких специалистов сегодня немало. Например, педагоги, прошедшие переподготовку на педагога-психолога. Второй вопрос: сколько нужно учиться, чтобы стать психологом? Сегодня программы переподготовки начинаются от 250 часов и могут реализовываться в разных формах, в том числе очно-заочных, что, конечно, недостаточно для качественной подготовки специалиста", - рассуждает Кирсанова.

"Психологов", предлагающих гражданам самые причудливые рекомендации, часто явно непрофессиональные, у нас пруд пруди

"Обсуждался вариант введения особого квалификационного экзамена для всех, кто не имеет базового образования. Но, по понятным причинам, такая инициатива тоже не находит поддержки. Споры вызывает также вопрос о принадлежности психологов к профессиональной ассоциации. Они в нашей стране ведут разностороннюю деятельность, в том числе регулируя (более или менее активно) профессиональную деятельность своих членов. В них, как правило, действуют этические комитеты, рассматривающие сложные ситуации из практики. Оздоровление психологического сообщества, развитие института репутации, защита интересов как клиентов психолога, так и самого психолога - важные задачи таких сообществ. Однако есть практические психологи, не состоящие ни в одной профессиональной ассоциации. Но мне все же видится важным развитие профессиональных сообществ и членство в них", - говорит эксперт.

И добавляет: психологическая помощь востребована, но защитить тех, кто за ней обращается, - не менее важная задача.

Сможет ли профессиональное сообщество договориться и разработать законопроект, который устроил бы если не всех, то хотя бы большинство? Пока окончательного ответа на этот вопрос нет.

Точка зрения

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области:

- В РФ психологическая помощь не относится к лицензируемым видам деятельности. Излишняя зарегулированность этой сферы может быть расценена как чрезмерное давление на бизнес, ограничивающее профессиональную и предпринимательскую свободу. А это уже прямое нарушение Конституции. Но Конституция гарантирует гражданам-потребителям защиту их законных прав и интересов, касающихся жизни и здоровья. И есть множество случаев, когда клиенты пострадали от безграмотных действий доморощенных специалистов.

Однако значительная часть самостоятельно практикующих психологов действуют в области социальной психологии. По сути, работают "жилеткой", в которую можно поплакать. Именно они зачастую помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Насколько целесообразно требовать у них диплом о высшем профессиональном образовании?

Другое дело, что нужно разделить социальную и клиническую психологию. Последняя требует высшего образования, которое относится к категории медицинского. По этому основанию именно медицинскую психологию следует признать лицензируемым видом деятельности и прописать четкие лицензионные требования. А к социальной психологии предъявить рамочные требования, направленные на обеспечение безопасности потребителей.

В случае оказания услуг ненадлежащего качества на исполнителей в полной мере распространяются положения закона о защите прав потребителей. Если услуга откровенно опасна, то исполнителю согласно ст. 238 УК РФ грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.