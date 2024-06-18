В Новосибирской области тысячи жителей остались без света

Больше 8 тысяч жителей Новосибирской области после грозы остались без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Региональных электрических сетей.

«Из-за грозы, падения деревьев, схлеста проводов и порывистого ветра в ближайшем пригороде Новосибирска произошел ряд аварийных отключений. Без электричества остались жители в 12 населенных пунктах», – говорится в сообщении.



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В социальных сетях жителям делятся кадрами разгула стихии, а в некоторых районах прошел сильный град. Для устранения коммунальной аварии призваны больше тридцати человек и около десяти единиц спецтехники.

Восстановить электроснабжение после восьми вечера местного времени. Напомним, что накануне непогода бушевала в Красноярске. Некоторые улицы ушли под воду.