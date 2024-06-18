Некоммерческим организациям могут разрешить защищать заключенных

Социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), общественным ассоциациям, а также благотворительным фондам могут разрешить помогать заключенным в колониях. С соответствующей инициативой выступил Минюст, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Правительстве.

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Отмечается, что сейчас осуществлять защиту социальных прав заключенных имеют право лишь общественные объединения, оказывающие содействие в работе исправительных учреждений. Так, им разрешено помогать в решении вопросов организации учебно-воспитательного процесса в местах заключений, трудового и бытового устройства освобождающихся.

Теперь же этот перечень расширится за счет НКО, фондов, союзов и ассоциаций, представители которых смогут входить в попечительские советы при колониях, отметил собеседник издания. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул в интервью "Известиям", что сейчас в стране развивается программа пробации, цель которой — помощь осужденным после освобождения. До этого сообщалось, что в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где утром 16 июня произошел захват заложников заключенными, содержалось в два раза больше арестантов, чем установлено нормативами.