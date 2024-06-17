В Новой Москве фанат игры S.T.A.L.K.E.R. напугал людей автоматом и противогазом

В Новой Москве школьник вызвал панику среди жителей одного из жилых комплексов, разгуливая по двору в противогазе и с автоматом в руках. Об этом сообщает издание «Москвич Mag». Позднее выяснилось, что это был фанат популярной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

© Соцсети

Telegram-канал «Пульс Москвы» опубликовал фотографию мальчика, после чего в комментариях началась дискуссия. Часть москвичей защитила мальчика, аргументировав это тем, что он просто играет, как и многие дети в свое время играли в «войнушку». Другие же считают, что такое поведение недопустимо и требует наказания. Некоторые даже предлагают отправить мальчика на 15 суток под стражу. Родители парня были приглашены на беседу для объяснений.

«Тревожность сейчас повышенная, люди пугаются буквально всего. А уж когда видят человека с автоматом, то не сразу приходит в голову, что это ребенок с игрушкой», – пишет «Москвич Mag».



S.T.A.L.K.E.R. представляет собой серию шутеров, действие которой происходит в Чернобыльской зоне, из-за чего персонаж носит противогаз. Серия S.T.A.L.K.E.R. включает в себя три части игры.