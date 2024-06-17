«Германский исторический институт в Москве» внесли в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло немецкую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau «Германский исторический институт в Москве» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на терротории Российской Федерации. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес украинскую неправительственную организацию «Либерально-демократическая лига Украины» (Liberal Democratic League of Ukraine) в список нежелательных.