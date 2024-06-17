Сын Жириновского объяснил, зачем дважды менял фамилию

Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн в интервью журналистке Ксении Собчак признался, что фамилия отца стала для него принципиальной. По его словам, у него все пытаются отобрать. Сына Жириновского «никуда не допускают». Мужчина уточнил, что нынешнюю фамилию взял для того, чтобы продолжить род. Его дети носят другую — Эйдельштейн.

Он [отец] мне несколько раз предлагал, лишнее внимание на себя чтобы не обращать. Мне было проще быть Газдаровым или Эйдельштейном, а Жириновский для меня стал принципиальным, потому что у меня все пытаются забрать, всю его историю. Меня никуда не допускают. Единственное, что не могут у меня забрать, это моя кровь и моя фамилия. Кто, если не я, будет носить эту фамилию? — сказал Эйдельштейн.



Собеседник Собчак признался, что собирается по-своему использовать фамилию отца. Эйдельштейн уточнил, уже есть икорный дом Жириновского. По словам сына основателя ЛДПР, ему не нравится, как используют фамилию покойного, когда говорят, что его дело живет.

Сын Жириновского рассказал об отношении отца к женщинам и деньгам

Ранее стало известно, что первый сын основателя ЛДПР Игорь Лебедев живет в другой стране под новым именем. Теперь его зовут Давид Александрович Гарсия. Этот сын Жириновского не приехал на похороны отца, как и его мать Галина.