Названо число находящихся в реанимации с симптомами отравления москвичей

Столичный департамент здравоохранения и профильные организации города держат на особом контроле оказание медицинской помощи пациентам с признаками пищевого отравления и подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, управление Роспотребнадзора по Москве и столичный депздрав определили список продуктов, которые могли спровоцировать пищевое отравление. Их распространение по всему городу прекращено. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего к медикам за помощью обратились 121 человек, уточнила Анастасия Ракова. В их числе москвичи, которые почувствовали симптомы отравления. Сейчас все они доставлены в специализированные стационары и проходят обследование на инфекционное заболевание. По словам вице-мэра, за их здоровьем наблюдают врачи, которые оценивают динамику состояния.

"В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из которых 30 пациентов в реанимации", - учинила она, добавив, что своевременное обращение и оперативная медицинская помощь помогли избежать негативных последствий.

Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает.

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новость от 15 июня

Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило продажу продуктов, из-за которых несколько человек поступили в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

Федеральная служба проводит эпидемиологическое расследование в столице. Все пострадавшие проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, сказано в сообщении на сайте управления. В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что о массовом отравлении речи не идет, в больницах остаются четыре человека. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. Люди отравились после употребления консервированного тунца и лобио в вакуумной упаковке, писал Telegram-канал «112».

Ботулизм — тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Это интоксикация, вызванная, как правило, продуктами, не прошедшими тщательную обработку, в которых бактерии выживают и вырабатывают токсины. Они оказывают воздействие на нервную систему, что может приводить к дыхательной недостаточности. Ботулизм не передается от человека к человеку.

Ранними симптомами являются сильная утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь. Также возможны рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. Температура не повышается, больной не теряет сознание.

новость от 15 июня

Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало жителям столицы отказаться от употребления в пищу продуктов «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компаний ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Причиной этого стали случаи отравления людей, купивших эти салаты. Было принято решение приостановить реализацию указанной продукции до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Ситуация находится на строгом контроле специалистов Роспотребнадзора.

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новость от 16 июня

Сервис доставки еды "Кухня на районе" (ООО "Локалкитчен") временно приостановил работу из-за вспышки ботулизма на территории Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса.

По его данным, 15 июня стало известно о случаях отравления салатом лобио, при создании которого использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков компании. Это блюдо убрали из продажи и инициировали проверку всей цепочки поставщиков и производства, отмечается в сообщении.

"Сегодня мы приняли решение временно приостановить всю работу сервиса для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений", - такое предупреждение появляется при входе в приложение сервиса.



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новость от 17 июня

В Москве создали следственно-оперативную группу для расследования массовых отравлений ботулизмом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

7 июня московские власти сообщили, что в медицинских учреждениях после отравления ботулизмом находятся 55 человек в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве. В рамках него устанавливаются все пострадавшие от употребления данной продукции, также устанавливаются лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки.

В СК отметили, что в качестве свидетелей допрошены более 30 человек, в местах реализации продукции проведено пять обысков. Вся изъятая продукция направлена на исследование на предмет установления токсичности и содержания опасных веществ. Назначен ряд судебных экспертиз. Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Изначально сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — салат лобио в вакуумной упаковке.

новость от 17 июня

В Москве более 120 человек поступили в больницу с отравлением, у них симптомы ботулизма. Роскачество начало исследование консервированного тунца, которым могли отравиться граждане.

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма», – рассказали в ведомстве.



Ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, пишет РИА Новости.

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новость от 17 июня

Сеть магазинов "Вкусвилл" остановила поставки продукции от компании "Гастропорт" на фоне ситуации с отправлением продуктами в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы ретейлера.

"Вчера мы остановили все поставки от данного поставщика (ООО "Гастропорт" - прим. ТАСС), пока не будем уверены, что все риски полностью исключены. По-прежнему нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине, но в данном случае мы не допускаем никаких вероятностей, до завершения полной проверки", - сообщает компания.



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новость от 17 июня

Главный врач Клинической больницы имени Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова дала советы, как избежать заражения ботулизмом.

Эксперт объяснила, что ботулизм — острое инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, содержащих токсин Clostridium botulinum. Болезнь развивается при попадании в организм пищи, зараженной этим токсином.

Профилактика этого заболевания включает в себя соблюдение санитарных норм при производстве и хранении продуктов, использование качественного сырья, соблюдение правил личной гигиены. Важна тщательная термическая обработка продуктов перед употреблением, передает МИР 24.

Заражение ботулизмом чаще всего происходит из-за нарушения технологии производства консервированной продукции или несоблюдения правил хранения и приготовления.

В свою очередь инфекционист Сергей Вознесенский добавил, что ботулизм может проявляться большим количеством неожиданных симптомов. К ним собеседник 360.ru отнес туман в глазах, двоение, неустойчивую «пьяную» походку, косоглазие, бледность кожи.

новость от 15 июня

Производители и продавцы рыбной продукции, из-за которой могло произойти массовое отравление ботулизмом в Москве, рискуют быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, наказание будет зависеть от тяжести последствий случившегося.

В случае установления вины производителей/продавцов, они могут быть привлечены к административной, гражданской или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий, — сказал он.

Следователи могут квалифицировать инцидент по ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» или ст. 14.46.2 КоАП «Непринятие изготовителем мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов». По этим статьям предусмотрена административная ответственность.

Также следствие может прийти к выводу, что производители и продавцы рыбной продукции нарушили Уголовный кодекс России, — тогда ответственность наступит по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Если последствия отравления окажутся тяжкими, виновным грозит лишение свободы до шести лет.

Выводы о виновных лицах и мерах ответственности сделают следственные органы и суд по результатам тщательного расследования инцидента с привлечением компетентных экспертов, — отметил он.

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новость от 17 июня

Пострадавшие от массового пищевого отравления в Москве смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня, потеряют трудоспособность или станут инвалидами, объяснил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» в выходные приостановил работу после массовой госпитализации его клиентов с подозрением на ботулизм. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли два салата. В ведомстве опровергли версию о массовой вспышке, отметив, что в больницах лишь несколько человек с подозрением на ботулизм, однако Telegram-каналы утверждают, что таковых более ста.

«Многое зависит от последствий, в том числе, имеет значение время госпитализации. Если человек провел в больнице больше 21 дня, это квалифицируется, как средняя тяжесть вреда здоровью со всеми вытекающими. Если средняя тяжесть, это уже серьезные суммы. Однако здесь есть вопрос. Как правило, этим занимаются небольшие фирмы, у которых микроскопический уставной капитал. Иск подать можно, но не очень понятно, что можно выиграть, когда уставной капитал несколько десятков тысяч рублей, а потерпевших сто человек? Здесь нужно перемещать уголовную и материальную ответственность на тех, кто, кто владел и руководил этими фирмами», - сказал Трунов.



Он также отметил, что судебные иски не могут быть унифицированы.

«Эта ситуация не может быть унифицирована. Если человек заболел и пролежал 21 день в больнице, вопрос: какая у него была зарплата, какова упущенная выгода? Например, если он владел предприятием, а без его руководства оно встало и понесло серьезные убытки. Здесь очень много зависит и от того, кто насколько сильно пострадал. Одно дело, если он отравился, отделался испугом, и все прошло за два дня, - это незначительный моральный вред и сумма незначительная. Другое дело, если он вышел из больницы инвалидом и утратил трудоспособность», - заключил собеседник НСН.



По словам Трунова, экспертиза покажет, на каком этапе произошел сбой, а пока рано говорить об ответственности производителей продуктов или сервиса доставки еды.

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