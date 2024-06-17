«Моральный кодекс» представит программу «Все хиты за 35 лет» в Зеленом театре ВДНХ

29 июня 2024 года на открытой сцене Зеленого театра ВДНХ состоится большой летний концерт группы «Моральный Кодекс».

© Михаил Монастырский

В этом году коллектив отмечает 35-летие, и выступление на легендарной площадке ВДНХ станет первым в череде праздничных событий. Программа получила название «Все хиты за 35». На концерте прозвучат главные хиты «Морального Кодекса» «Я выбираю тебя», «Первый снег», «Где ты» и другие, а также песни, которые музыканты вернули в свою программу относительно недавно после долгого перерыва («Meane Liebe», «Любовь моя» и «С тобою рядом»). Планируется и исполнение песен последних лет - «Ты же знаешь», «Солнце на стенах домов» и «Мы приходим из темноты».

«Моральный Кодекс» - уникальное явление на российской рок-сцене. Коллектив сформирован в 1989 году и вот уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее стильных, популярных и любимых отечественных групп. Команда и ее солист Сергей Мазаев обладают безупречным вкусом и высочайшим музыкальным профессионализмом. Подобное совершенство порой отпугивает широкие массы публики, но не в случае «Морального Кодекса»: эту группу любят за красивые песни, уникальный стиль и невероятный перфекционизм.

В 1989 году поэт и музыкант Павел Жагун решил создать музыкальную группу, стиль звучания которой сочетал бы в себе одновременно рок, джаз, панк и фанк, а тексты песен были бы одновременно остроумными и философскими. Осенью того же года Жагун набрал первый состав музыкантов под названием «Бриллиантовая рука», но вскоре Сергей Мазаев дал команде более благозвучное имя — «Моральный Кодекс».

Группа начала активные репетиции, и в конце года состоялась запись одной из первых песен коллектива. За 35 лет существования коллектива, было записано 7 альбомов: «Сотрясение мозга» (1991), «Гибкий стан» (1996), «Я выбираю тебя» (1997), «Хорошие новости» (2001), «Славянские танцы» (2007), сборник «Где ты?» (2008) и «Зима» (2014).

Музыкальный жанр группы «Моральный Кодекс» держится на трёх основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с зачастую абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жёсткую риффовую основу, и очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста. Этим объясняется 35-летний беспрерывный рост популярности этого уникального коллектива.

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