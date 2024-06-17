Сын Жириновского рассказал о последних днях политика

Сын известного политика Владимира Жириновского, Олег, рассказал о тяжелых последних днях отца, проведенных в больнице. По словам новоиспеченного сына, политик не хотел жить, врачи лишь усугубили его состояние, а мысли о перевозе его в недружественные страны пришлось отринуть из-за политических соображений.

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«В первый раз когда я к нему зашел, он мне сразу на землю показывал. Он не хотел жить, не хотел лечиться. Но у него изменчивое настроение было. Его так замучили», — сообщил Олег Жириновский.



Этим он поделился в разговоре с российской журналисткой Ксенией Собчак. Полное интервью с сыном политика выложено на youtube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам Олега, сын Жириновского Игорь не посещал политика, когда тот находился в больнице. Дочь депутата Анастасия посещала отца в больнице всего один раз, в то время как Олег ухаживал за политиком до самого конца.