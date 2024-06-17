В Костроме хирург обвинил коллег в «геноциде русского народа»

В Костроме завотделением сосудистой хирургии областной клинической больницы Антон Казанцев обвинил коллег в «геноциде русского народа» и решил уволиться, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Хирург записал ролик, в котором заявил, что работавшие в медучреждении врачи уволились из-за низких зарплат и уехали в Москву, а на смену им пришли только окончившие учебу студенты-иностранцы, которых наняли «лишь бы кто-то работал».

«Происходит геноцид русского народа, нас. (...) Когда они только маленько чему-то научились, они начали творить ужасные вещи (...) и своими попытками оперировать людей они стали делать их инвалидами и просто убивать», — заявил Казанцев.



По его словам, он информировал о происходящем администрацию больницы и главного врача, но реакции не последовало.

С момента записи ролика прошло три недели и, как заявил Казанцев, с тех пор в больнице ничего не поменялось, поэтому он принял решение уволиться. Две недели назад он уже писал заявление об уходе, но отозвал его.

Зарплаты врачей вырастут лишь после 2025 года

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить работу больницы, а при областном департаменте здравоохранения создали спецкомиссию. Комиссию возглавил главврач областного онкодиспансера, где Казанцев работал по совместительству. После этого назначения хирург решил уволиться и из этой организации.

Осенью 2023 года в Госдуму вносили законопроект, который предлагал запретить работать иностранцам в больницах, школах и такси. Инициативу раскритиковали. В частности, сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал заявил, что не видит проблемы в работе иностранцев в медицинской сфере, идею депутатов счел «средневековой». В мае 2024 года законопроект отклонили.