Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие перебежчики, которые стояли у власти в 1990-е годы, смогли беспрепятственно покинуть Россию, так как состояли в клане непотопляемых. Об этом в эфире программы «Царьград. Главное» Анатолий Куликов.

По его словам, представители либеральной элиты 90-х годов сумели выйти сухими из воды после приватизации и других экономических преступлений, которые ударили по доверию граждан страны и по самой государственности России.

Куликов напомнил, что Чубайс в разное время работал в правительстве, в Администрации президента страны, а также в госкорпорации «Роснано». После начала специальной военной операции на Украине он бежал из России, причем сделал это совершенно беспрепятственно. Все дело в том, что политик состоял в «клане непотопляемых».

«Это группа либералов-экономистов, которые были заточены и строго подготовлены заранее, чтобы в корне изменить нашу страну, провозгласить принцип экономического существования России, основанный исключительно на частной собственности», — пояснил генерал армии.



Он не исключил, что представителям элиты 1990-х годов дали определенные гарантии, которые и позволили им покинуть Россию.

Чубайс отреагировал на высказывания Путина о его работе в "Роснано"

Ранее генерал Куликов сообщил о том, что взгляды Анатолия Чубайса серьезно изменились за время его пребывания в США. Он допустил, что над восприятием экс-главы «Роснано» могли поработать западные специалисты.