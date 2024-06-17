В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для студентов

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет РИА Новости.

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Законопроектом предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) для студентов очников как колледжей, так и вузов.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения равные условия для получения ими образования.

«Бесплатный проезд на общественном транспорте станет действенной мерой поддержки для молодежи и поможет сохранить многим родителям семейный бюджет. Ведь выучить студента очень непросто», - отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.



По его словам, студенты должны учиться, а не тратить учебное время на поиск подработки, чтобы оплатить в том числе и проезд до университета или между корпусами, часто разбросанными по городу.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что у студентов с 2025 года появится возможность получать диплом о высшем образовании в электронной форме. Нововведение распространяется на студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях. Документы, которые подтверждают их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении в виде QR-кода.