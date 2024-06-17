Ширвиндта раскритиковали за брак с молодой журналисткой

65-летний Михаил Ширвиндт подвергся критике из-за женитьбы на молодой журналистке Анастасии Пономаревой. Несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит счастливой, о чем женщина поспешила сообщить в соцсетях.

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Поклонники телеведущего поинтересовались в комментариях, не жалеет ли он о своем решении жениться.

«Вы ушли к молодой женщине, не красавице, не умнице, не богатой, не стильной, с характером так себе. Значит молодое тело привлекло. Ну и как сейчас. Вы рады?» — обратилась к Ширвиндту пользовательница Сети.



Телеведущий решил промолчать, однако его жену провокационный вопрос оскорбил, поэтому она отреагировала на оскорбление.

«Прилетит ли тому, кто злословит? Да, в этом можно не сомневаться. Убеждалась на себе: только стоит посплетничать про кого-то — свыше сразу тумак», — написала Анастасия Ширвиндт в личном блоге.



Ранее журналистка признавалась, что стыдилась мужа из-за разницы в возрасте. Кроме того, ее мать была категорически против романа дочери с женатым человеком, который к тому же старше на 32 года. По словам Анастасии, справиться с душевной травмой ей помогла психотерапия.

Напомним, в 2019 году Анастасия Пономарева вышла замуж за шоумена и взяла его фамилию. Она сама купила обручальное кольцо и отказалась от свадебного платья. В 2020 году у пары родился сын Михаил.

Ранее жена Михаила Ширвиндта рассказала, что ее близкие «сорвались с цепи». Анастасия пожаловалась в соцсетях на то, что ежедневно оказывается между двух огней.