Для беременных хотят изменить правила трудового договора

Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют на этой неделе внести на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают уравнивание женщин, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, с теми, чьи соглашения являются бессрочными. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость подобного нововведения возникла в связи с коллизией между ТК и Конституцией РФ, которая гарантирует защиту от безработицы. Один из соавторов проекта, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что существующая практика противоречит государственной политике в отношении семей с детьми.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. Это большой шаг вперед — раньше такая статистика была невозможна, однако важно помогать отцам и выяснять причины, по которым они решили оставить работу.