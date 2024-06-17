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В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности жилища

В Госдуму будет внесен проект закона, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности жилища
© РИА Новости

«Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», — следует из пояснительной записки к документу.

Жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина. Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека, говорится в законопроекте. В настоящее время по закону законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ограниченном времени оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. При этом нападающие находятся в более выгодном положении, так как защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность.

Предлагаемая поправка фактически закрепляет подход Верховного Суда РФ от 31 мая 2022 года о презумпции невиновности защищающегося.

Обороняющийся должен быть уверен в том, что не попадет на скамью подсудимых, защищая от агрессоров себя и свою семью, своих близких, отметил Нилов.

Общество
Ярослав Нилов
Верховный суд
Госдума