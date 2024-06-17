В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности жилища

В Госдуму будет внесен проект закона, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

«Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», — следует из пояснительной записки к документу.



Жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина. Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека, говорится в законопроекте. В настоящее время по закону законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ограниченном времени оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. При этом нападающие находятся в более выгодном положении, так как защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность.

Предлагаемая поправка фактически закрепляет подход Верховного Суда РФ от 31 мая 2022 года о презумпции невиновности защищающегося.

Обороняющийся должен быть уверен в том, что не попадет на скамью подсудимых, защищая от агрессоров себя и свою семью, своих близких, отметил Нилов.