Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, что не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 16 июня, в силу того, что «Господь ограничил его голос». Об этом пишет РИА «Новости».

Священнослужитель выразил надежду, что присутствующие в храме люди с пониманием отнесутся к его немощи и помолятся о его здоровье.

«Ещё раз, мои дорогие — да хранит вас всех Господь, и Царица Небесная да простирает над всеми вами свой державный Покров», — сказал Патриарх.



По данным агентства, ранее Кирилл произнес наставление епископу Феодосию, возведенному им в сан за литургией.