Духовное управление мусульман РФ отреагировало на захват заложников в ростовском СИЗО

Духовное управление мусульман ( ДУМ) РФ осуждает захват заложников в ростовском СИЗО и призывает не связывать действия преступников с ценностями и целями ислама. Об этом заявил первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

Он отметил, что захват заложников произошел в священный для мусульман день Курбан-байрама, который запрещает любую агрессию. Это не первый подобный случай. Ранее недруги России инспирировали и организовывали аналогичные теракты в дни мусульманских праздников, желая подорвать межрелигиозное и межнациональное согласие.

Особую тревогу, по словам Мухетдинова, вызывает тот факт, что «Ростов-на-Дону — фактически прифронтовой город» в условиях СВО.

«Духовное управление мусульман Российской Федерации категорически осуждает эту попытку теракта и отвергает любые потуги приписать действия преступников ценностям и целям ислама», — сказал Мухетдинов.



Он отметил, что сегодня в праздничной проповеди в Московской Соборной мечети муфтий Гайнутдин сказал, что мусульмане должны помнить: Аллах запретил насилие, обман и несправедливость по отношению к другим людям.

Мухетдинов призвал беречь гражданское согласие, не позволять врагам вбить клин между народами России, «сохранять адекватность восприятия и решимость противостоять всем формам экстремизма и терроризма».

В воскресенье шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников учреждения. В распространенном в соцсетях видео заключенные заявили, что связаны с ИГИЛ — запрещенной в России террористической организацией. Переговоры не дали результата, спецназ освободил заложников после штурма СИЗО. Преступников ликвидировали.