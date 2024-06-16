В Баренцевом море спасли краснокнижного кита Станислава

Спасатели вызволили горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях у побережья близ Териберки в Мурманской области. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток, спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — написала Радионова в Telegram-канале.



По ее словам, уникальная операция прошла успешно. Глава Росприроднадзора поблагодарила спасателей, общественников, ученых и компанию Норникель, которая вложила средства и силы для освобождения животного.

Радионова опубликовала видео с борта лодки спасателей. На кадрах один из членов экипажа зацепил сеть и стащил ее с кита.

«Есть! Снял!» — кричит спасатель.



Молодой кит (специалисты считают, что это детеныш) запутался в сетях близ Териберки на этой неделе. Животное долго не удавалось спасти: при приближении людей подплывала мать и закрывала его собой.