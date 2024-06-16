В России придумали чат-бот для беременных

Команда студентов из Марийского государственного университета придумала чат-бот для будущих мам с функцией психологической помощи. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Планируется, что наш чат-бот — умный и отзывчивый собеседник — будет представлять собой симбиоз различных технологий и методов, таких как: нейронные сети и искусственный интеллект для понимания и генерации естественного языка, машинное обучение для распознавания запросов и ответов на них, программирование на Python, а также использование фреймворков и инструментов, специально созданных для разработки чат-ботов. Готовое приложение с чат-ботом можно будет скачать на сайте университета», — рассказала лидер проекта, студентка вуза Мария Протасова.



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По словам команды, чат-бот планируется выпустить в двух версиях: базовая — с общей информацией о беременности — и профессиональная — c платной подпиской и дополнительным меню, рекомендуемыми физическими упражнениями для беременных и психологической поддержкой.

Отмечается, что уникальность проекта состоит в симбиозе общедоступной информации, собранной в одном месте, и полезных функций — это и упражнения, и питание, и полезные советы экспертов.

Кроме того, чат-бот также поможет психологически подготовиться к родам, расскажет, как наладить грудное вскармливание и что делать, если отношения супругов разладились после появления ребёнка.

В планах у команды сделать приложение доступным и для членов семьи: это поможет женщинам легче переживать беременность с перепадами настроения и чувствовать понимание и поддержку близких.

«Чат-боты массово создаются и используются в различных областях уже достаточно долгое время, и особенно сильный рост связан с развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, являющихся одними из самых популярных среди студентов при выборе направлений для построения стартапов. Чат-бот для беременных является хорошим примером удачно выбранной области применения технологии и может стать отличным дополнением к курсам и тренингам для беременных», — считает заместитель директора направления по массовой акселерации АНО «Платформа НТИ» Сергей Синегубкин.



На сегодняшний день разработка находится на стадии концепции, в планах у команды — поиск индустриальных партнёров для создания прототипа.

Проект представят на акселераторе НТИ «Стартап ХАБ», очный этап которого состоится на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в 2024 году в Сахалинской области. Одним из организаторов интенсива является Платформа НТИ.

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