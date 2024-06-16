Муфтий рассказал, кто стоит за попытками «раскачать мигрантский вопрос»

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин не исключает, что за попыткой "раскачивать мигрантский вопрос" в России и провоцировать межнациональную рознь стоит одна из зарубежных спецслужб. Об этом он сказал в проповеди в Московской соборной мечети по случаю наступления праздника Курбан-байрам.

"Есть и те, кто намеренно раскачивает мигрантский вопрос, исходя из злого помысла, из корыстных побуждений. Манипулируя сознанием наших сограждан, они стравливают различные народы в нашей стране, провоцируют рознь и вражду, и я не удивлюсь, если по прошествии лет окажется, что это одна из зарубежных спецслужб, которые прекрасно понимают: единственный способ разрушить нашу страну - это ослабить ее изнутри", - сказал муфтий.



В противостоянии с внешним врагом, добавил он, Россия никогда не знала поражений.

Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом

Гайнутдин также отметил, что в политике президента РФ Владимира Путина четко прослеживается "линия на утверждение России в качестве евразийской державы и ислама как части российского культурного кода", и российские мусульмане полностью ее поддерживают.

Мусульмане в воскресенье отмечают один из двух главных праздников ислама - Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа - паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.