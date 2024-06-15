Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек

Шестнадцатимиллионный посетитель посетил выставку-форум "Россия". Юбилейным посетителем стала семилетняя Елизавета из Москвы, рассказали РИА "Новости".

— Семья Елизаветы отправится в путешествие по Самарской области, рассказала директор выставки Наталья Виртуозова.



Она также напомнила, что 8 июля выставка "Россия" в своем нынешнем формате завершает работу.

Напомним, что в марте на выставке был разыгран приз — путешествие на озеро Байкал. Его выиграл юбилейный девятимиллионный гость.

Выставка-форум проходит в Москве с 4 ноября 2023 года.